مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يدشن تطبيق RRS

المصدر: دبي - البيان

وقع مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان اتفاقية تعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بهدف تعزيز التعاون المؤسسي للاستفادة من الممتلكات الصالحة والتبرع بها لدعم الفئات المستحقة من ذوي الدخل المحدود من خلال منصة ذكية RRS تستعرض المنتجات والممتلكات المستعملة والصالحة للاستخدام.

وقع الاتفاقية الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وناصر الظفري الرئيس التنفيذي مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وذلك على هامش تدشين مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية لتطبيق RRS خلال فعاليات معرض جيتكس 2018.

وأكدت الشيخة عزة النعيمي، أن تطبيق RRS سيزيد من فرص التعاون القائم بين المؤسسة والمركز ويوفر قناة ربط مباشرة لمؤسسات القطاع الخاص من شركات وفنادق من التبرع بالممتلكات الصالحة واستفادة الفئات المستحقة منها، مشيدة بجهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية في إطلاق مبادرات وأدوات جاذبة لاستقطاب القطاع الخاص وزيادة تفاعله المجتمعي، الأمر الذي ينعكس على ريادة إمارة عجمان في مجال المسؤولية المجتمعية.

من جانبه أكد ناصر الظفري أن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يضع ضمن أولوياته أهمية تطوير منظومة إعادة التدوير والاستفادة من المنتجات القابلة للاستخدام، مشيرا إلى أن التطبيق سيساهم في الربط المباشر بين مختلف الجهات والوصول إلى الفئات المستحقة للاستفادة من تلك المنتجات باعتباره منصة تستعرض كافة المنتجات المتاحة والتي تمكن الاستفادة منها.

وأوضح أن الاتفاقية ستعزز من فرص الشراكة القائمة بين المركز والمؤسسة، وأضاف أن المركز يعتمد خطة تشغيلية للتطبيق بالتعاون مع مختلف شركائه من مؤسسات وشركات القطاع الخاص وجهات النفع العام بالإمارة، بما يعزز مبدأ التكافل المجتمعي ومد جسور التواصل بين القطاع الخاص والأسر المتعففة.