شراكة ثلاثية بين «زين» و«سامسونغ» و«البابطين»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة زين الكويت، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة سامسونغ والبابطين للحلول المتكاملة، وذلك لتطوير حلول وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) بما يساهم في تسريع عملية التحول الرقمي في البلاد، وستساهم هذه الشراكة في تنمية وتطوير عدة قطاعات ذكية مثل التعليم الذكي والصحة الذكية إلى جانب تطوير حلول أمنية وتقنيات اتصال ذكية، وذلك تماشياً مع أهداف الحكومة الذكية الواردة في خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت.

وتمّ توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من تشونغ ليونغ لي، رئيس شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات، ومحمد غرايبة، رئيس قسم مجموعة الأعمال ـ الهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات، وإيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت، وحمد المرزوق الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت، ومحمد عبد العزيز البابطين، نائب رئيس مجموعة البابطين للحلول المتكاملة في الكويت.