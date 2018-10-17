منتجع وفلل جنة رأس الخيمة يحقق معدلات إشغال مرتفعة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

حقق منتجع وفلل جنة رأس الخيمة معدلات إشغال مرتفعة خلال الربع الثالث من عام 2018 بفضل نمو السياحة العائلية من مختلف مدن الإمارات ودول التعاون.

وأوضح ريتشارد حداد، الرئيس التنفيذي لمنتجع وفلل جنة رأس الخيمة، أن المنتجع، حقق ما نسبته 51,82% زيادةً في الإيرادات، و50 % زيادةً بمعدلات الإشغال خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنةً بما حققه خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

وقال: خلال الربع الثالث من عام 2018، نجح منتجع وفلل جنة رأس الخيمة في مواكبة توقعات السوق الإجمالية من حيث الإيرادات وأعداد الزوار. ونحن فخورون بهذا النجاح الذي حققناه بالتعاون مع بعض الشركات السياحية الرائدة في المنطقة في أول منشأة لنا في الإمارة، ونتطلع قدماً إلى مواصلة تطوير خدماتنا وتلبية متطلبات سوق العمل المتزايدة.