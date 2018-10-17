«المالية» تعقد ورش عمل لمناقشة خدماتها

المصدر: دبي - البيان

عقدت وزارة المالية ورش عمل تخصصية في معرض جيتكس لمناقشة خدماتها والأنشطة التجارية وخدمات الموردين والتعريف بالمزايا التي توفرها الوزارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية التزام الوزارة بتحقيق أعلى مستويات السعادة عن الخدمات المقدمة، والحرص على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من مستخدمي هذه الخدمات أينما كانوا للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم بشكل مباشر، وذلك في إطار سعي الوزارة لأن تكون سباقة دائماً في تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وذلك لزيادة ثقة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم.

وقال: تواصل وزارة المالية جهودها في تطوير خدماتها وتقنياتها بما يعزز من أداء قطاع الأعمال وخاصة قطاع الشركات الصغيرة ، حيث تعفي وزارة المالية هذه الشركات من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، كما تم تخصيص وتوجيه 10% من مشتريات الجهات الاتحادية لدعم هذا القطاع الحيوي وتطوير أدائه.

وتناولت ورشة العمل الأولى آلية إصدار شهادات الأنشطة التجارية وشهادات الموطن الضريبي عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، حيث تصدر وزارة المالية نوعين من الشهادات الضريبية لكل من الهيئات الحكومية المؤهلة وشركات القطاع الخاص والأفراد.