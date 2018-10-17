تراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته في دبي منذ بداية العام الحالي خلال سبتمبر الماضي،حسبما أظهرت بيانات مركز الإحصاء في دبي أمس. وتراجع التضخم الشهري في سبتمبر 2018 إلى 0.2 % وهو نفس المستوى في أغسطس ونحو 0.8 % في سبتمبر 2017 فيما بلغ التراجع السنوي 0.9 % في سبتمبر 2018 ونحو 1.1 % في سبتمبر 2017. وتراجع التضخم بدعم انخفاض تكاليف الإسكان والمرافق بنحو 3.9 % في سبتمبر بالمقارنة عنها بمستواها في نفس الشهر من 2017 لتتسارع وتيرة الانخفاض بالمقارنة مع تراجع 3.6 % في أغسطس. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات زادت 3.1 % بينما قفزت أسعار النقل 13.1 % .
التضخم بدبي في سبتمبر الأدنى خلال 2018
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