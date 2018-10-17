التضخم بدبي في سبتمبر الأدنى خلال 2018

المصدر: دبي - رويترز

تراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته في دبي منذ بداية العام الحالي خلال سبتمبر الماضي،حسبما أظهرت بيانات مركز الإحصاء في دبي أمس. وتراجع التضخم الشهري في سبتمبر 2018 إلى 0.2 % وهو نفس المستوى في أغسطس ونحو 0.8 % في سبتمبر 2017 فيما بلغ التراجع السنوي 0.9 % في سبتمبر 2018 ونحو 1.1 % في سبتمبر 2017. وتراجع التضخم بدعم انخفاض تكاليف الإسكان والمرافق بنحو 3.9 % في سبتمبر بالمقارنة عنها بمستواها في نفس الشهر من 2017 لتتسارع وتيرة الانخفاض بالمقارنة مع تراجع 3.6 % في أغسطس. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات زادت 3.1 % بينما قفزت أسعار النقل 13.1 % .