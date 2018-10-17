المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ايون» للخدمات المهنية، عودة دراسة «أفضل جهات التوظيف في الشرق الأوسط» في نسختها السادسة.

وتعتبر الدراسة البرنامج الأشمل من نوعه لمعايير جهات التوظيف، وشهدت نسخة عام 2018 زيادة بنسبة 26% في عدد المشاركين مقارنة بالعام السابق، ما يسلط الضوء على الأهمية المتنامية للموارد البشرية وارتباط الموظفين بالعمل كركائز أساسية لاستراتيجيات الأعمال لدى المؤسسات في المنطقة.

وقامت «ايون» بتقييم المؤسسات المشاركة مقارنة بقاعدة بياناتها الإقليمية التي تضم أكثر من 350 مؤسسة و275 ألف موظف، حيث تم اختيار أفضل جهات التوظيف في الشرق الأوسط لعام 2018 بناءً على تحقيقها أعلى التصنيفات في مستويات ارتباط الموظفين بالعمل، ومرونة المؤسسة والقيادة المحفزة والتركيز القوي على المواهب.

وحصلت أفضل جهات التوظيف في المنطقة على تصنيف أعلى بمعدل 19 نقطة من متوسط السوق لتطبيق تقنيات تمكّن إنتاجية أفضل وتحفيز الابتكار بين الموظفين (84 % مقارنة بـ65%).

وتم اختيار أفضل جهات التوظيف في الشرق الأوسط لهذا العام في عدد من القطاعات مثل الخدمات اللوجستية والضيافة قطاع الأغذية والمشروبات والطيران وصناعة الأدوية. وبالإضافة إلى مرونة المؤسسة، تميزت أفضل جهات التوظيف بالتركيز القوي على تطوير المواهب والاحتفاظ بها، كما سجلّت مستويات أعلى من الارتباط بالمقارنة مع باقي مؤسسات السوق.

وللمرة الأولى هذا العام، سيتم منح عدد من الشركات لقب «تقدير استثنائي» تكريماً لتميزها في واحد على الأقل من المؤشرات الأربعة لأفضل جهات التوظيف، وهي: الارتباط العالي للموظفين ومرونة المؤسسة والقيادة المحفزة والتركيز القوي على المواهب.

وسيتم الإعلان عن النتائج الكاملة وأسماء الفائزين في دراسة «أفضل جهات التوظيف في الشرق الأوسط» لعام 2018 خلال فعالية توزيع الجوائز التي سيتم تنظيمها في دبي الاثنين 29 أكتوبر.