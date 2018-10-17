«سيدات أعمال أبوظبي» ينظم ندوة عن الانطلاق نحو العالمية إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ندوة «الانطلاق نحو العالمية إلكترونياً»، بحضور ما يزيد على 34 مشاركة من السيدات ورائدات الأعمال، وذلك بالتعاون مع مجموعة «جولي شيك».

وهدفت الندوة إلى الارتقاء بقيمة التفاهم المتبادل، وتعزيز توافق الآراء على نحو استراتيجي ما بين الموردين ومجموعة «جولي شيك»، واستهدفت استكشاف الأسواق المحلية والدولية لصياغة مستقبل يعود بالنفع والفائدة على الحضور المشاركات والأطراف المعنية.

كما جاء تنظيم الندوة في إطار جهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي على تعزيز دور المرأة في تنمية الحياة الاقتصادية، وزيادة دور المرأة المواطنة في سوق العمل التجاري الإلكتروني، باعتباره الأسلوب التجاري في ظل الثورة الرقمية والتجارة الذكية.