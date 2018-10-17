مدينة دبي الملاحية تطلق مشروع «تجمع دبي البحري الافتراضي»

Ⅶ دبي- البيان

عرضت سلطة مدينة دبي الملاحية في منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بمعرض جيتكس 2018، مشروع «تجمع دبي البحري الافتراضي»، وهو عبارة عن منصة معرفية وبحثية تفاعلية ذكية يمكن الوصول إليها عبر الرابط www.dmvc.ae وتهدف لدعم مسيرة تنافسية التجمع البحري، من خلال تقديم محفظة واسعة ومتكاملة من الخدمات البحرية إلى المستثمرين البحريين من جميع أرجاء العالم، وتهدف هذه المبادرة المبتكرة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر توفير منصة ذكية ومتكاملة، للترويج لأفضل الممارسات البحرية العالمية وتسهيل وصول رواد القطاع البحري إلى أفضل الخدمات المتاحة في دبي.

وقال عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: ننطلق من توجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على تحفيز الإبداع والابتكار لتطوير الأفكار والابتكارات الجديدة التي تسهل أعمال القطاع الملاحي وتدعم تنافسية التجمع التجاري، باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في توفير أفضل مستوى من الخدمات للمتعاملين.