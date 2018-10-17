مؤتمر التكاليف والمخاطر والمشتريات بالقطاع الهندسي 24 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي المؤتمر الدولي لفعاليات التكاليف والمخاطر والمشتريات في القطاع الهندسي في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر بفندق روضة المروج بدبي.

ويشارك بالمؤتمر ما يقرب من 20 متحدثا وخبيرا عالميا لعرض أفضل الممارسات بمجال إدارة التكاليف والمخاطر والمشتريات في المشاريع الهندسية. ويصاحب المؤتمر توزيع جوائز فردية ومؤسسية لأفضل الممارسات في القطاع.

وقال الدكتور ماجد فاروق حنا رئيس للجنة التنفيذية العليا للمؤتمر إن المؤتمر يركز على أفضل الممارسات بمجال الذكاء الاصطناعي ومحاكاة المشاريع الضخمة باستخدام أحدث التقنيات للتحكم في التكاليف والمخاطر، والتوقع المستقبلي لتطور إنجاز المشاريع مع إدارة التكاليف والمخاطر من جانب، كما يناقش الإبداع في العقود واستخدام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص مما يسرع إعادة الاستثمار.