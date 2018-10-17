بوابة «تيكوم» الذكية تعرض تقنية أتمتة العمليات للموظفين

المصدر: دبي- البيان

تستعرض axs، البوابة الذكية للخدمات المتكاملة في مجموعة تيكوم، تقنية أتمتة العمليات الآلية RPA التي تستخدمها في تسهيل إجراءات خدمة تأشيرات الموظفين، باعتماد أسلوب التنفيذ المتزامن على مدار الساعة، وذلك خلال مشاركتها في النسخة 38 من أسبوع جيتكس للتقنية 2018، معرض تقنية المعلومات الأول بالمنطقة، والذي يقام خلال الفترة بين 14 و18 أكتوبر.

وتركز axs هذا العام على تقنيتها الجديدة RPA وهي جزء من منظومة إلكترونية كاملة تشكل خطوة في الانتقال من مراكز الخدمة الحالية إلى مراكز الخدمة الإلكترونية، حيث ستساعد على تقليص وقت إنجاز الخدمات، مع توفير الشفافية، وكفاءة الخدمة في الوقت المناسب ضمن قطاع خدمة تأشيرات الموظفين.

وتضم حزمة axs لأتمتة العمليات الآلية RPA ثلاث منصات عمل أساسية، تشمل إجراءات أتمتة تأشيرات الموظفين الجديدة، وتجديد تأشيراتهم وإلغائها، وتستعرض axs في جناحها كذلك محفظتها المتميزة من الخدمات الشاملة الأخرى.

وقال أيوب كاظم، المدير العام لـ axs: «تعدّ مشاركتنا في جيتكس إضافة جديدة لجهودنا المتواصلة في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التكنولوجيا العالمية، بالإضافة إلى مساعينا لتوظيف التكنولوجيا كميزة تنافسية في عمليات الإبداع والكفاءة الداخلية والخارجية، وتكييفها مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع».

ومن جانبه، قال أحمد المهيري، المدير التنفيذي للعمليات التجارية في axs: «تسعى axs إلى دعم جهود مجموعة تيكوم للإسهام في استراتيجية الدولة للابتكار، وذلك من خلال مواصلة تقديمنا للخدمات الذكية، بما يحقق سهولة في مزاولة الأعمال، وكذلك عبر الاستمرار في تحديث منظوماتنا بما يتوافق مع أحدث التوجهات العالمية في مجال التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات».