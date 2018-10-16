100 دولة تشارك في تقديم مقترحات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن مشاركتها بستة مواضيع مهمة لتتم مناقشتها خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي تعقد جلساته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-، وذلك بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار، وأكثر من 1500خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلداً حول العالم.

وتناقش الدورة الثانية من المنتدى الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز والأهم من خلال أكثر من 80 جلسة رئيسية تفاعلية نقاشية يشارك فيها أكثر من 400 متحدث عالمي في مجال البيانات سبل تسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة، كما تناقش تحسين استخدام البيانات والإحصاءات لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات الإنسانية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، بما فيها الأمن الغذائي والصحة والتعليم.

وتتناول الحلقة النقاشية الأولى المقترحة من قبل دولة الإمارات، والتي ستقام ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى البيانات المفتوحة، حيث تسعى إلى تقييم تجارب دول العالم، وتستعرض نجاحاتها وإخفاقاتها في هذا المجال، كما ستقدم رؤى حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تشكيل مستقبل البيانات المفتوحة حول العالم. كما ستشتمل على عرض يركز على تقرير حالة البيانات المفتوحة، ويشارك في الحلقة مجموعة من المتحدثين، بمن فيهم سعادة محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، وسعادة يونس آل ناصر مساعد مدير عام "مكتب دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، والسيد عبد الواحد بن ضوا ، رئيس قسم المشاريع في شركة "جوجل" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق ووسط أوروبا، بالإضافة إلى السيدة مارجريتا ديرزنيك، الشريك الإداري في مجموعة هورايزون، والسيد فيرناندو بيريني، كبير مسؤولي البرامج في مركز بحوث التنمية الدولية – كندا.

وتحت عنوان "التحليلات من أجل المصلحة العامة"، تبحث الحلقة النقاشية الثانية التي تقام ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى العالمي الأبرز في مجال البيانات كيفية حماية الخصوصية والاستخدام الأخلاقي للبيانات، وتستعرض توظيف التكنولوجيا من أجل تحقيق المنفعة والمصلحة العامة، حيث يشارك في هذه الجلسة كل من صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتورة عائشة بن بشر المدير العام لمكتب مدينة دبي الذكية، والسيد ميتي غوني، المدير الإقليمي للخدمات في شركة "ماستركارد" بالإضافة إلى السيد روبرت كيركباتريك، مدير مبادرة "النبض العالمي" التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب السيدة الكسندرا موسافيزاده، المؤسس والرئيس التنفيذي في((Decima.

وتشتمل أجندة اليوم الثاني من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 على الجلسة الثالثة التي اقترحتها دولة الإمارات تحت عنوان "استخدام البيانات المتنقلة لحماية الفئات المستضعفة" حيث تسعى إلى استكشاف الفرص الاستراتيجية والأسس التقنية لجمع بيانات الهواتف المحمولة وإعداد التقارير عنها في المناطق التي تواجه التحديات، كما تتناول آليات دمج بيانات الهواتف المتحركة في أدوات الإبلاغ التقليدية وغير التقليدية، وذلك بمشاركة نيكولاس هارا، مستشار المبيعات فيTableau Software ، والسيدة مها أحمد مريش، نائب رئيس البيانات والقنوات الرقمية في اتصالات، وسعادة محمد رافع حسين ، مستشار رئيس الوزراء في دولة الإمارات، إلى جانب الدكتور عارف حسين ، كبير الاقتصاديين ومدير إدارة تحليل الاتجاهات الغذائية في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وأيضاً السيد جانين فوس، رئيس مسرعات أهداف التنمية المستدامة.

وخلال اليوم الثالث من المنتدى ستقام 3 جلسات نقاشية اقترحتها دولة الإمارات، ومنها "علماء البيانات" التي تسعى إلى استشكاف مستقبل هذه المهنة، والنمو المتوقع في عدد الوظائف فيها إلى جانب تأثيرها على المجتمع، حيث يشارك في هذه الجلسة كلٍ من السيد سيث دوبرين، نائب الرئيس ومسؤول البيانات الرئيسي في "آي بي أم للدراسات"، والسيد عابد بنشوش، كبير مهندسي البحوث ورئيس فريق في معهد الإبداع. والسيد خورخي سانز موراليدا، مدير التحليلات والبيانات في شركة أبوظبي للأوراق المالية، والسيد خوسيه بابلو ريدوندو، رئيس قسم البيانات في شركة "دو"، والسيد توم سميث، المدير الإداري قسم علوم البيانات في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وتستكشف الجلسة الثانية ضمن فعاليات اليوم الأخير من المنتدى "محو الأمية بالبيانات" وذلك من خلال التعرف على أفضل السبل التي يمكن من خلالها التغلب على هذا التحدي وإشراك أفراد المجتمع في عملية جمع البيانات بما يضمن تحقيق الرفاه لهم، بالإضافة إلى تحسين مستوى وعيهم بأهمية البيانات في تمكينهم لدفع الجهود الحكومية في التغلب على التحديات التي تواجه المجتمعات عموماً، حيث يشارك في هذه الجلسة النقاشية كل من بول ماثيوز، كبير المحاضرين في جامعة غرب إنجلترا في بريستول، والسيد عمر بكاري، مدير المجلس الدولي للبحث والتبادل (ايريكس)، والسيد جين كروفتس، مؤسس تحليل الأداء، والسيدة ندى جعفر، رئيسة وحدة السياسات والتنسيق الإحصائي في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وإلى جانب السيد إيمانويل ليتوزي، المدير والمؤسس المشارك لـ Data-Pop Alliance) )، وبالإضافة إلى البروفسور جيم ريدجواي، الأستاذ الفخري في كلية التربية في جامعة درم في المملكة المتحدة.

وتناقش الجلسة الثالثة ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، "أخلاقيات البيانات"، حيث يسعى الخبراء إلى استعراض أمثلة بارزة على استخدام البيانات الضخمة لتشكيل السياسة في مجالات متنوعة مثل العدالة الجنائية، والأمن الوطني، وكيفية تفاعل أفراد المجتمع مع أنظمة الرعاية الاجتماعية والعدالة الجنائيةـ ويشارك في هذه الجلسة كل من السيد ستيفان ج. فيرهولست، المؤسس المشارك ورئيس قسم الأبحاث والتطوير في مختبر الحكومة في جامعة نيويورك، والسيد ميشيل أكوتو، أستاذ في جامعة ملبورن الاسترالية، والسيدة آمنة العويس، الرئيس التنفيذي المشارك وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، والسيد مارجو برون، مدير عام إحصاءات فنلندا، بالاضافة إلى السيدة مارتين دوران، رئيسة الخبراء الإحصائيين ومديرة مديرية الإحصاءات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد نيلز بلوج، مدير الإحصاءات الاجتماعية في إحصاءات الدنمارك.