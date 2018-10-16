142 مشروعاً تكنولوجياً استقطبتها دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، عن أن الإمارة استقطبت 142 مشروعاً استثمارياً أجنبياً تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة بقيمة 3.6 مليارات درهم، وذلك منذ يناير 2018 لغاية 15 أكتوبر الجاري.

وأشار القرقاوي في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» على هامش أسبوع جيتكس للتقنية، إلى أن بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر التابع للمؤسسة أظهرت أن الاستثمارات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة، بحسب التصنيف المُعتمد عالمياً من قِبَل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، قد شكلت 43% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي خلال العام الجاري، في حين استحوذت على 15% من رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي.

فئات

واستحوذت المشاريع المستخدمة للتكنولوجيا الفائقة على 19.2% من إجمالي المشاريع الجديدة وعلى 6.4% من رؤوس الأموال، فيما بلغت حصة المشاريع التي تستخدم التكنولوجيا المتوسطة 24% من المشاريع الجديدة و8.7% من رؤوس الأموال.

ولفت القرقاوي إلى أن دبي تحقق نمواً متواصلاً في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، موضحاً أن الإمارة احتلت موقع الصدارة عالمياً في مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

والمرتبة الثالثة عالمياً في قائمة أفضل 25 موقعاً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والروبوتكس، بعد سنغافورة وشنغهاي، بحسب تقرير مؤشر فايننشال تايمز «إف دي آي بنشمارك»، الذي يحدد أفضل مواقع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية عن طريق المقارنات المرجعية، وأكد التقرير أن دبي تتمتع بأعلى مستوى من التخصص في الاستثمار الأجنبي المباشر في المكونات التكنولوجية في مختلف قطاعات الأعمال.

ثقة

وأوضح فهد القرقاوي أن نمو تدفقات رؤوس الأموال والمشروعات خلال العام الجاري يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالبيئة الاستثمارية المحلية التي تزخر بفرص واعدة تدعم خطط النمو والتوسع لنخبة المستثمرين الدوليين، مؤكداً أن ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في المكونات التكنولوجية ضمن قطاعات الأعمال يعزز جاذبية دبي لاستقطاب الاستثمارات المتخصصة في البحوث والتطوير والابتكار.

وأضاف: «يعكس نمو المشروعات الجديدة والاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، الدور المحوري لدبي في قيادة الثورة الصناعية الرابعة ومواكبة التحولات الاقتصادية المستقبلية، وفق سياسات محفزة على الاستثمار في الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة إلى جانب تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والطباعة الثلاثية الأبعاد والسيارات الذاتية القيادة وغيرها من التقنيات المتقدمة في إطار استراتيجيات وخارطة طريق واضحة تعزز من ثقة المستثمرين وفرص النمو والشراكة في دبي.

وكان التحول الرقمي في الإنتاج العالمي، إلى جانب تحول دبي المستمر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، قد ساهم في إعادة تشكيل كل من مصدر وتكوين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وشهد اقتصاد إمارة دبي قفزة نوعية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على المعرفة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

حيث وصل رأس مال الاستثمار إلى 79.3 مليار درهم ما يعادل 21.6 مليار دولار محتلة بذلك المرتبة الأولى عالمياً في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا. وكانت شركات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في طليعة الدول المستثمرة في دبي، حيث بلغ عدد مشاريعها 568 من إجمالي 860 مشروعاً، والتي شكلت 66% من إجمالي المشاريع المستقطبة في القطاع الرقمي.

مشاريع

وأظهر تقرير صادر عن فاينانشل تايمز ــ أف دي آي ماركتس داتا أن مستثمري دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تفوقوا على جميع المستثمرين الآخرين.

حيث بلغت مشاريع دول الاتحاد الأوروبي 355 مشروعاً و213 مشروعاً للولايات المتحدة، بقيمة استثمارات 20.9 مليار درهم ما يعادل 5.7 مليارات دولار لدول الاتحاد الأوروبي وكانت حصة الاستثمارات للولايات المتحدة 14 مليار درهم ما يعادل 3.9 مليارات دولار، وساهموا بنسبة 45% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، إلى جانب خلق 28241 فرصة عمل جديدة.

وقد ساهمت هذه الاستثمارات في دخول إمارة دبي حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام مدفوعة بزيادة في نمو الإنتاجية. وحققت تلك الاستثمارات ما يقارب من 60% من إجمالي رأس مال الاستثمار في دبي خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى القطاعات المتوسطة إلى عالية التقنية.

هذا وقد احتلت دبي أعلى مرتبة على مستوى العالم في عام 2018 في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا مثل الذكاء المصطنع والروبوتات، بحسب فاينانشل تايمز ــ أف دي آي ماركتس داتا، الأمر الذي ساهم في خلق فرص جديدة للعمل، وعزز قدرة دبي التنافسية في جميع القطاعات.

خطة

وتتماشى هذه الإنجازات مع خطة دبي 2021، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحويل دبي إلى «مدينة ذكية»، حيث يلعب الإبداع والرقمنة دوراً حاسماً في دفع النمو الاقتصادي المستدام.

وتتميز «دبي الذكية» بتوفير حزمة من الخدمات ذات الصلة، بما ذلك الخدمات الذكية التي توفرها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار والتي تشمل المعلومات والبيانات الموثقة والمحدثة للمستثمرين على مدار الساعة.

وسيسهم قانون الاستثمار الجديد بملكية المستثمرين العالميين بنسبة 100%، وتأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات للمستثمرين والمبتكرين والمهنيين المهرة والطلبة الاستثنائيين.

وذلك طبقاً للقرار الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 15 أبريل 2018، في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 15% سنوياً، لا سيما في أنشطة التكنولوجيا العالية.