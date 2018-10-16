811 مليون درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 811 مليون درهم حيث تم تسجيل 268 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 184 مليون درهم، و229 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 216 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم بمنطقة ند حصة، وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بـ 44 مليون درهم.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، وسجلت الرهونات 411 مليون درهم، منها 19 رهن أراض بقيمة 209 ملايين، و35 رهن فلل وشقق بقيمة 202 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 174 مليون درهم، ورهن بمنطقة بور سعيد بقيمة 120 مليون درهم.