«دبي للطيران المدني» تطلق «التحقيق والإشعار»

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أطلقت هيئة دبي للطيران المدني، برنامج التحقيق والإشعار المتكامل (IIAN) الذي يدمج حدس المحققين مع التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي، ليشكلا معاً تطبيقاً ذكياً في التحقيق بالحوادث من شأنه أن يشكل علامة فارقة في مجال الطيران المدني.

وقال محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني في تصريحات صحفية على هامش إطلاق البرنامج خلال معرض جيتكس إن التطبيق الجديد سيلعب دوراً كبيراً في التحقيق في الحوادث والوقائع الجوية وذلك من خلال المساهمة في تسريع الإجراءات والخروج بنتائج أكثر دقة وهو الأمر الذي ينعكس على تخفيض التكاليف مشيراً إلى أن الهيئة استحدثت نحو 80% من التطبيق الجديد الذي سيشكل إضافة نوعية لقطاع الطيران المدني.

وأضاف أن البرنامج الجديد يساهم في تقليص الاعتماد على العامل البشري وزيادة دقة العمليات بنسبة 100%. وقال محمد آل علي مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة، إن جميع الخدمات الخاصة بالهيئة تنجز عن طريق القنوات الإلكترونية الذكية بنسبة 100% ولا يوجد لدى الهيئة مراكز لتقديم الخدمة وأوضح أن الخدمات يبلغ عددها 61.