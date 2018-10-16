«مايكروسوفت أزور» للتحوّل الرقمي مطارات دبي تتبنى سحابة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مطارات دبي عن اعتمادها لسحابة مايكروسوفت أزور الموثوقة، وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية مطارات دبي الهادفة للاستمرار نحو دفع عجلة التحول الرقمي في المؤسسة بهدف إشراك العملاء وتمكين الموظفين وتعزيز العمليات وتحسين المنتجات والخدمات.

وقال مايكل ابتسون نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي «عندما ننظر إلى بعض الحقائق العالمية الخاصة بأعمالنا نجد بأن حوالي 50% من ناتج بياناتنا التشغيلية تأتي من الخارج عن طريق المطارات الأخرى وكذلك العديد من شركات الطيران المختلفة، لذلك أصبحت الخدمات السحابية بالنسبة لنا أمراً حتمياً».

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي في مايكروسوفت الخليج، «نتطلع إلى مرافقة مطارات دبي في مراحلها التالية نحو عالم التحول الرقمي، ونحن نتفهم بأن إدارة إحدى أكبر وجهات العالم ازدحاماً تتطلب التخطيط الدقيق وهذا ما توفره السحابة الذكية».