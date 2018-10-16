شراكة بين «إماراتك» و«دل إي إم سي»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة «إماراتك» المملوكة من مؤسسة دبي للاستثمار، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «دل إي إم سي»، تماشياً مع مسيرة التحول الذكي المستمرة في دبي لتصبح المدينة الأذكى في العالم. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نجاح مطارات الإمارة وموانئها في إتاحة تجربة سفر سلسة ومثالية، من خلال أنظمة وحلول متقدمة متخصصة في إدارة المنافذ الحدودية.

وقال ثاني عبدالله الزفين، المدير العام وعضو مجلس الإدارة لإماراتك، إن الحقبة الرقمية تتميز كثيراً بالإجراءات والعمليات المعتمدة على البيانات.

وأعرب فادي رشماني، المدير الأول والمدير العام لشركة «دل إي إم سي» في دولة الإمارات، عن فخره بأن تكون «دل إي إم سي» جزءاً من مسيرة إماراتك ومساعيها الرامية إلى تزويد عملائها وشركائها بالحلول المتقدمة والمصممة لدعم النمو وإدارة متطلبات الأعمال التجارية سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل.