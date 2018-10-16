تعاون بين «العليا للتشريعات» و«دبي الذكية» لدعم الأداء القانوني

المصدر: دبي- البيان

وقّعت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» مذكرة تفاهم مع «مكتب مدينة دبي الذكية»، في إطار الحرص المشترك على تعزيز المنظومة التشريعية في دبي، بما يتماشى مع مسار النمو المستقبلي ويدعم التوجه الوطني نحو بناء مدينة ذكية، متكاملة ومتصلة بحلول 2021.

وجرى توقيع المذكرة على هامش جيتكس، من قبل كل من أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»؛ والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لـ«مكتب مدينة دبي الذكية»، وسط التأكيد على توجيه الإمكانات المشتركة نحو جعل دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تطوير مدن المستقبل.