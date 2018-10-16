خطط لجعل ملفات قضايا النيابة إلكترونية 100%

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة في دبي عن مبادرة «نيابة بلا أوراق»، الخاصة بتحويل جميع ملفات القضايا إلى إلكترونية 100% وأرشفتها على قاعدة بياناتها.

وقالت فاطمة أحمد بن حيدر، مديرة إدارة تقنية المعلومات في النيابة، إن النيابة أتمت أرشفة جميع ملفات قضايا الاختصاص بصفة إلكترونية، بما فيها الواردة إلى النيابة منذ تأسيسها في بداية تسعينيات القرن الماضي، مؤكدة أهمية هذا الإجراء لجهة تحسين مؤشر الأداء الخاص بسرعة التحقيق والتصرف في القضايا، إلى جانب دقة الحكم والاتهام.

وأضافت لـ«البيان» أن أرشفة ملفات القضايا في النيابة العامة بصورة إلكترونية، يعني تحويلها إلى المحكمة إلكترونيا أيضاً، بدون الحاجة إلى إرفاق أي ورقة أو مستند يخص هذه الملفات، وبالتالي فإن الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع على هذه الملفات من قضاة ووكلاء نيابة وبعض موظفي النيابة العامة.

، والمحامين الموكلين، سيكون بإمكانهم متابعة هذه الملفات بعد الدخول إلى قاعدة بيانات النيابة العامة كل حسب الصلاحيات الممنوحة له بواسطة رقم استخدام خاص. وأوضحت أن مبادرة «نيابة بلا أوراق» تتيح لوكلاء النيابة المعنيين التوقيع على الملفات إلكترونياً، إضافة إلى أن الأوامر المتعلقة بالحبس أو الإفراج ستكون فورية من أي مكان ومان.