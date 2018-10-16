«الداخلية» تطلق 41 مبادرة جديدة

المصدر: دبي - رامي عايش

أطلقت وزارة الداخلية أمس، 41 مبادرة جديدة واستراتيجية للمستقبل وخارطة الطريق المحدثة لها .

وذلك في إطار منهج عمل متكامل، ضمن مساعيها للمساهمة في تحقيق رؤية 2021 لتكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد حسب خارطة الطريق للحكومة الاتحادية، وانسجاماً مع رؤية تبني الاستراتيجيات الرائدة لتحقيق أهداف «المئوية» بأن تكون الدولة الأولى عالمياً، لاسيما على صعيد «أفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأفضل حكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس على هامش»أسبوع جيتكس للتقنية 2018«، تحدث فيه العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات ‏رئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي.

والعقيد فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، والعقيد فيصل محمد الشمري مدير إدارة الحوكمة عضو وأمين سر مجلس الوزارة للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي صاحب مقترح تطوير استراتيجيات»الداخلية«للمستقبل ورئيس فريق المبادرة.

وتسعى استراتيجية وزارة الداخلية من خلال هذه الخطة إلى أن تكون الإمارات الأولى عالمياً بحلول 2024 في تطبيق نظام الإنذار المبكر للحرائق.

وأن تعزز مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم. وتعتبر هذه المبادرات التي تبنتها الوزارة والبالغ عددها»41«جزءاً من خارطة الطريق المحدثة، دعماً لاستدامة التطوير وتمكيناً لتتابع إطلاق حزم متتالية من الخدمات الذكية الجديدة والمبتكرة، علما بأنه تم توزيع هذه المبادرات حسب خطة زمنية لتحقيق الأهداف خلال الفترة الزمنية من عام 2019 إلى 2030 وعلى عدة مراحل. وأكد العميد المهندس الحارثي أن هذه الاستراتيجيات المستقبلية والأسس ستسهم في تسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 من خلال توأمة استراتيجية الحكومة الذكية وخارطة الطريق المستقبلية.