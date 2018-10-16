«مالية دبي» تسلّط الضوء على مسيرتها للتحوّل الذكي

المصدر: دبي - البيان

تشارك دائرة المالية بحكومة دبي في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018، لتسلّط الضوء على أحدث إنجازاتها في مسيرة التحول الذكي.

وتعرض الدائرة خلال مشاركتها في حدث تقنية المعلومات والاتصالات الأهم في المنطقة، مشروع «لوحة بيانات برنامج التخطيط المالي الذكي»، بجانب مشروع «أتمتة الخدمات والعمليات».

وأكّد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، حرص الدائرة على مواكبة أحدث التطورات التقنية الكفيلة بالإسهام في تحقيق الغايات الواردة في خطتها الاستراتيجية 2021، المتمثلة بإسعاد المعنيين.

وتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، وضمان استمرارية الكفاءة المالية للحكومة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وتعرض الدائرة «لوحة بيانات برنامج التخطيط المالي الذكي»، في إطار عرضها أحدث المستجدات الحاصلة في هذا البرنامج الذي يهدف إلى تطوير عمليات التخطيط المالي وإعداد الموازنات وأتمتتها في حكومة دبي، بهدف التحوّل من موازنة البنود إلى موازنة الأداء.

ويهدف البرنامج، القائم تقنياً على نظام «هايبريون»، إلى الإسهام في تحقيق الاستدامة المالية والإدارة الرشيدة للمال العام، كنتيجة لتحسين العمليات والارتقاء بالإجراءات واتباع أفضل الممارسات وأحدث الوسائل المعمول بها في القطاع المالي.