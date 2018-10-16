تقاضٍ من دون قاض عبر الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

عرض مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، من خلال مشاركته ضمن منصة حكومة دبي الذكية في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» سلسلة مراحل التطور التقاضي العقاري لخدمة القطاع والإسهام في تعزير ثقة المستثمرين. وكشف المركز أنه في العام 2019 سيتم إطلاق نظام التقاضي الذاتي المشروع الأول من نوعه عالمياً وهو التقاضي من دون قاض مستخدمين الذكاء الاصطناعي. وتركزت مهمته في هذا الحدث التقني الأبرز والأكبر في الإمارات والمنطقة على إظهار مراحل التقاضي للمركز.

وما شهدته من تطورات منذ انطلاقه قبل خمس سنوات في 2013. وبدأ المركز مع تأسيسه تطبيق آليات التقاضي التقليدي. وفي 2015 كان القائمون عليه قد تمكنوا من تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق التقاضي الذكي، وصولاً إلى هذا العام حيث تم الكشف عن أحدث التطورات في رحلة التقاضي العقاري وهو التقاضي عن بعد ليصل إلى أرقى المستويات العالية، تحقيقاً لرؤيته ليكون المرجع الدولي في حل المنازعات العقارية.

وقال عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: «من منطلق أهدافنا التي تركز على توفير الخدمات القانونية والقضائية العقارية، فإننا ندعم رؤية أراضي دبي لإسعاد المتعاملين».