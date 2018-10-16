شراكة بين «صحة دبي» و«دو» لتعزيزالحلول الطبية الذكية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الصحة بدبي و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم تقضي بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين يتم من خلالها تزويد الهيئة بخدمات وحلول متطورة عبر منصة «دبي بالس» المملوكة والمدارة من جانب مكتب دبي الذكية.

جاء ذلك على جانب مشاركة هيئة الصحة بدبي و«دو» في فعاليات أسبوع «جيتكس للتقنية 2018»، حيث وقّع المذكرة عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن «دو» عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وبموجب المذكرة، التي تمتد لخمس سنوات، ستزود «دو» هيئة الصحة بدبي بحلول افتراضية لتلبية متطلبات موقع الويب وقاعدة البيانات والخدمات المشتركة في منصة «دبي بالس».

وأعرب معالي القطامي عن تقدير الهيئة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، مؤكداً أن «دو» حققت نجاحات متوالية، واستطاعت في فترة وجيزة أن تكون إحدى المؤسسات الرائدة الكبرى في الاتصالات، وأن مذكرة التفاهم التي تمّ إبرامها اليوم هي امتداد لتعاون مثمر وشراكة متينة بين الهيئة و«دو»، وبين العديد من المؤسسات ذات العلاقة، التي تحرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكة معها لدعم جهودها لتحسين جودة الحياة.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسعدنا التعاون مع هيئة الصحة بدبي لتمكينها من الاستفادة من الحلول والخدمات المتطورة التي توفرها منصة دبي بالس، وبالتالي تحسين خدماتها المقدمة لسكان دولة الإمارات. وتمثل هذه الشراكة دليلاً جديداً على جودة الخدمات التي توفرها المنصة بوصفها العمود الفقري الرقمي لمدينة دبي».