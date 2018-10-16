تطبيق مطوّر وشبكة أبحاث لجامعة الإمارات

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

استعرضت جامعة الإمارات التطبيق الذكي الذي طورته ليتلاءم مع احتياجات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وموظفي الجامعة والجمهور العام، ويلبي متطلباتهم بلمسة زر، حيث أكد محمد عبدالله البيلي مدير الجامعة، أن التطبيق يحتوي العديد من الخدمات المتنوعة الخاصة بالطالب ليتعرف من خلالها إلى سجله الدراسي ومعدله التراكمي وسجل غياباته وجدوله الدراسي الأسبوعي.

كما أطلقت الجامعة شبكة الأبحاث العلمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، التي تضم مختبرات البحث العلمي التي أنجزت والجاري إنجازها وبراءات الاختراع المسجلة والجاري تسجيلها، إضافة إلى المنح البحثية التي تقدم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالبحوث العلمية، وهي مربوطة كذلك بخدمات المكتبة.

برامج

ويقدم تطبيق جامعة الإمارات المطور الجديد المعلومات والخدمات الحديثة التي تدعم البرامج الأكاديمية والإدارية، ويلعب التطبيق دوراً استراتيجياً كونه جزءاً من هدف الجامعة في وضع الطلاب في مركز التجربة الجامعة، كما ينسجم أيضاً مع رؤية دولة الإمارات وتوجهها فيما يتعلق بالحكومة الذكية.

وأضاف البيلي أن التطبيق يمكن الطالب كذلك من التسجيل في الفصول الدراسية عبر المساقات المتاحة ضمن خطته الدراسية، كما يساعد التطبيق الطالب على الانتقال من كلية إلى أخرى من خلال تقديم طلب تحويل.

فضلاً عن احتواء التطبيق على جانب للخدمات مثل الحصول على شهادات لمن يهمه الأمر أو طلب أي أوراق رسمية من الجامعة، كما ينظم عملية انتقال الطالب من إمارة إلى أخرى، ويسهل له استخدام المواصلات الجامعية.

وثائق

وأوضح أن الطالب يمكنه من خلال هذا التطبيق أن يطلب الوثائق التي يرغب في الحصول عليها من الجامعة بخدمة البريد عن طريق الدفع الإلكتروني، كما تتيح خانة الإسكان في التطبيق إمكانية اختيار السكن والغرفة والشخص المرافق له في الغرفة في حال كانت مزدوجة، وما إلى ذلك من أمور تتم بطريقة ذكية من خلال التطبيق.

وقال: يستطيع الطالب أن يقوم بدفع الرسوم الجامعية أو تقسيطها عبر هذا التطبيق الذي طورته الجامعة، كما يمكن تحديث بياناته، والتسجيل في خيارات التطوع التي توفرها منصة التطوع الموجودة في التطبيق ذاته، حيث تشمل عدد ساعات التطوع اللازمة ومجالات التطوع ليتمكن من اختيار ما يناسبه والتسجيل فيه.