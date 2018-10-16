رئيس مطار «لندن ستانستد»: «الإمارات» نموذج ناجح للربط المباشر

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد كين أوتول، الرئيس التنفيذي لمطار «لندن ستانستد» في إنجلترا أن «طيران الإمارات» قدمت نموذجاً ناجحاً لرحلات الربط المباشر بين وجهتين من دون الاضطرار إلى عبور وجهة مركزية بينهما، وذلك في إشارة إلى الرحلة اليومية التي أطلقتها «طيران الإمارات» في يونيو الماضي بين مطار دبي الدولي ومطار لندن «لندن ستانستد».

وأضاف أوتول، أن بفضل هذه الرحلة بات سكان شرق إنجلترا في غير حاجة إلى قطع مسافة طويلة من مطار «هيثرو» بلندن إلى وجهاتهم النهائية.

ونقل أمس الموقع الشبكي لمركز آسيا والمحيط الهندي، والمعروف اختصاراً باسم «كابا» تصريحات في مقابلة تلفزيونية، أشاد فيها بـ«طيران الإمارات» وبنجاح رحلتها اليومية إلى مطار لندن «لندن ستانستد».