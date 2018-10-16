«اتصالات» تعرض أول بقالة «روبوتية» في العالم

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد الدكتور أحمد بن علي النائب الأول للرئيس «اتصال المجموعة» في مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أن تقنية الجيل الخامس ستكون متاحة للمشتركين من الأفراد حال توافر أجهزة الهواتف النقالة الداعمة للخدمة بصورة تجارية العام المقبل، والإعلان عن المعايير الدولية المحددة لعمل شبكات الجيل الخامس.

وشهد ركن التجزئة الذكية في منصة الشركة بمعرض جيتكس، استعراض أول بقالة ذاتية القيادة في العالم «روبومارت» التى تتيح التسوق مجاناً دون دفع رسوم للحصول على أحدث المنتجات عند باب بيتك.

وأضاف للصحافيين على هامش جيتكس، أنه يجري الآن تجربة العديد من الخدمات المنتظر أن تدعمها الشبكة الجديدة في عدد من المواقع المختلفة داخل الدولة، موضحاً أن «اتصالات» أطلقت في مايو الماضي أول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس على نظام (سي باند) والتي تم نشرها في بعض المواقع داخل دبي وأبوظبي.

وبين أن تطبيق تقنية الجيل الخامس ستحدث نقلة نوعية في ظل قدراتها الهائلة في خلق فرص لنماذج أعمال جديدة ومبتكرة لشركاء اتصالات بما في ذلك أنظمة التنقل الذكي وسيارات التحكم الذاتي ومجالات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المجالات المتنوعة.

10 منصات

وأضاف أن «اتصالات» تقدم هذا العام مجموعة متميزة من الابتكارات والمفاهيم التي ترتكز على البنية التحتية المتقدمة والتطبيقات والحلول الذكية التي طورتها من خلال 10 منصات ذكية متكاملة من شأنها توفير حلول وخدمات مستقبلية سيكون لها الأثر العميق على حياة الأشخاص.

ولفت إلى وجود مباحثات جارية حالية مع عدة مؤسسات وشركات محلية حكومية وخاصة بهدف استخدام تلك التطبيقات في ظل ما تشهده دولة الإمارات من تبنٍ للتقنيات المتطورة.

وتُشارك «اتصالات» في جيتكس تحت شعار «قيادة المستقبل الرقمي وثورة الجيل الخامس لتمكين المجتمعات»، تماشياً مع استراتيجية طموحة لتوفير حلول وخدمات مستقبلية لها أثر عميق على حياة الأشخاص.

وفي جولة سريعة لـ «البيان الاقتصادي»، شملت التجارب التي يقدمها جناح «اتصالات» المشارك في جيتكس هذا العام، السيارة «بوب أب نكست» القادرة على التحول إلى طائرة من دون طيار باستخدام شبكة الجيل الخامس التي خطفت أنظار زوار الجناح.

وتقوم فكرة السيارة الطائرة التي تُعرض لأول مرة خارج أوروبا، على إمكانية انفصال السيارة الكهربائية عن قاعدتها المتحركة والاتصال بـ 4 أجنحة ضخمة، بما يتيح لمستخدمها تجاوز ازدحام الطرقات كما يمكنه إعادة تحولها إلى سيارة.

كما تضمن الجناح نموذج النقل المستقبلي «رينسبيد أواسيس» وهي سيارة كهربائية يمكن أن تكون مملوكة أو مشتركة مع الآخرين من خلال تطبيق خاص.

كما قدمت اتصالات جهاز الدفع عبر تقنية الذكاء الاصطناعي AI Checkout، يحتاج العميل فقط إلى وضع المشتريات على الجهاز دون الحاجة إلى البحث عن الباركود. واستعرضت اتصالات روبوت «شيلفي» كمنصة تحليل أرفف البيع بالتجزئة.

والذي يمكنه رؤية الكمبيوتر لفهم بيئة الأرفف وتنبيه الموظفين إلى أي شيء يحتاج إلى مساعدة. تضمنت التجارب الحية أيضاً «روبوفارمسي» كنظام صيدلي روبوتي مستقبلي من دون تدخل بشري، تضمنت التجارب الجراحة الذكية من خلال محاكاة جراحة العمود الفقري في العالم الافتراضي .

تضمنت التجارب أيضاً روبوت «كوكا» الطبي وهو تطبيق يعتمد على الروبوت لأغراض العرض.

كما تضمنت منصات تفاعلية للمرضى باستخدام برمجيات متقدمة تُمكن المرضى وذويهم إمكانية متابعة أوضاعهم وتقاريرهم الصحية بأنفسهم. عرض جناح اتصالات مفاهيم ثورية جديدة للمنزل الذكي والطبخ الذكي وكبير الخدم الرقمي وعدد من الأجهزة الرقمية للمنزل بتقنية إنترنت الأشياء. ضم الجناح عدداً من الروبوتات الشبيهة بالبشر، وعلى رأسها صوفيا والروبوت هان.