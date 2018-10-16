المصدر: دبي- البيان

استضافت شركة «هواوي»، مؤتمر النظام الإيكولوجي الشامل لتقنيات الجيل الخامس على هامش انطلاق النسخة السنوية الثالثة من يوم هواوي للابتكار في منطقة الشرق الأوسط، إحدى أهم الفعاليات المرافقة لأسبوع جيتكس. وأكد المؤتمر أن الإمارات تتفوق في تطبيق تقنيات الجيل الخامس عن باقي المنطقة.

يهدف المؤتمر لوضع اللبنات الأساسية على طريق تأسيس النظام الإيكولوجي الشامل لتقنيات شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال توفير المنصة الحوارية المناسبة للقاء مشغلي الاتصالات وهيئات صنع القرار وأبرز قادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وكل الجهات الأخرى ذات الصلة. وتؤكد نتائج هذا التقرير أن الاستثمار في تقنيات الجيل الخامس (5G) المجزي للغاية ليس في دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل ستوفر هذه التقنيات إيرادات جديدة تراكمية لمدة عشر سنوات تصل قيمتها الإجمالية إلى 269 مليار دولار، 50% منها تخص مزودي الاتصالات والجهات الأخرى الفاعلة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وحضر المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المؤتمر بصفته ضيف الشرف، وألقى كلمة سلط من خلالها الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به شركاء الهيئة على صعيد بناء النظام الإيكولوجي الشامل ودفع عجلة نجاح مشاريع الهيئة.