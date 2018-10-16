«جميرا بيتش هوتيل» يفتح أبوابه من جديد بعد تحديث شامل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة جميرا أمس عودة فندقها الشهير «جميرا بيتش هوتيل» لاستقبال زواره اعتباراً من الجمعة 19 أكتوبر الجاري في أعقاب برنامج تجديد وتحديث شامل استمر على مدار 5 أشهر.

وراعت عمليات التحديث عدم المساس بجوهر «جميرا بيتش هوتيل».

وقال جوسيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: افتتح فندق «جميرا بيتش هوتيل» أبوابه في عام 1997 رائداً بين الفنادق الشاطئية الفاخرة في دبي، ولوحة غنية ارتسمت عليها ذكريات رائعة على مدار أكثر من 20 عاماً. ففي نظر مجتمعنا المحلي وزوارنا الذين يواظبون على العودة باستمرار إلى فندقنا ويعتبرون أفراد فريق عمله بمثابة أصدقاء دائمين، يعد «جميرا بيتش هوتيل» الوجهة الأبرز لقضاء العطلات والإجازات العائلية الداخلية.

استقبل «جميرا بيتش هوتيل» أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه في عام 1997، وما زال الفندق الذي تطور من منتجع شاطئي تقليدي إلى وجهة عائلية معاصرة من فئة الخمس نجوم، يحتفظ بأجوائه المفعمة بالمرح ويقدم لنزلائه تجربة إقامة تزخر بالراحة والرفاهية.

وقال تود سيلانو، نائب الرئيس الإقليمي الأول ومدير عام «جميرا بيتش هوتيل»: نتطلع قدماً لاستقبال زوارنا لرؤية انطباعاتهم عن الجهود الكبيرة والاستثمارات التي بذلناها في الفندق خلال فصل الصيف، كما أننا مستعدون للترحيب بجيل جديد بالكامل من زوار ومحبي «جميرا بيتش هوتيل».