محطة تبريد لـ«إمباور» بمجمع دبي لاند السكني

المصدر: دبي- البيان

بدأت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» تصميم محطة تبريد في مجمع دبي لاند السكني، ومن المقرر أن توفر هذه المحطة 40 ألف طن تبريد عند تدشين المشروع، حيث سيستفيد منه جميع المنشآت السكنية، والمرافق الأخرى المتواجدة في المجمع.

وكانت "إمباور" بدأت خدمة مجمع دبي لاند السكني في 2010، عبر ثلاث محطات تبريد ونظراً للطلب المتزايد على خدمة التبريد وزيادة عدد المباني بشكل سريع قررت الشركة بناء محطة جديدة لتوفير أفضل خدمة تبريد مناطق.

ولتسريع وتيرة الإنجاز، قامت «إمباور» بترسية عقد الخدمات الاستشارية لتصميم المحطة، لتضاف بذلك إلى عدد المحطات البالغ عددها 73 محطة حتى نهاية 2017.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تعمل «إمباور» وفق خطة استراتيجية لتطوير بنيتها التحتية، من خلال زيادة عدد المناطق التي تشملها خدمات أنظمة تبريد المناطق في إمارة دبي، وتوسيع شبكة متعامليها، الذين يصل عددهم حالياً 85 ألف متعامل.

وذلك لترسيخ مكانة دبي لتكون الأكثر استدامة على مستوى العالم، والأقل في البصمة الكربونية في العالم سنة 2050، من خلال تجسيد استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الهادفة إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، وخطة دبي 2021 بأن تكون دبي مدينة ذكية ومستدامة، ذات عناصر بيئية نظيفة، وصحية، ومستدامة.

وأضاف بن شعفار: تعمل جميع محطاتنا بفاعلية وموثوقية وكفاءة في استخدام الطاقة، حيث تقوم أنظمة تبريد المناطق في خفض استهلاك الطاقة والمياه والمحافظة على البيئة، لتحقيق أعلى مستويات الأداء المستدام للطاقة، وللوصول إلى أعلى مستوى رضا الأطراف المعنية وتلبية جميع احتياجاتهم، وذلك من شأنه تعزيز دور المؤسسة وريادتها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق على مستوى العالم، والمساهمة في التنمية المستدامة التي نعتبر شريكاً فاعلاً فيها.