4 مبادرات في الذكاء الاصطناعي يطلقها «إحصاء أبوظبي»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز إحصاء أبوظبي، من خلال مشاركته في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، 4 مبادرات جديدة في اليوم الأول من فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعرب راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس الإدارة عن حرص المركز على المشاركة في جيتكس بشكل سنوي انطلاقاً من إدراكه لأهمية دور التكنولوجيا والتحولات الرقمية في تطوير الخدمات المقدمة عبر منصة حكومة أبوظبي الرقمية، وأشاد بالمعرض بوصفه حدثاً رائداً على المستوى الإقليمي، مضيفاً أنه يمثل فرصة لتوعية المستخدمين بخدمات المركز كما يعطي فكرة مبدئية عن كيفية تفاعل الجمهور معها من أجل التحسين والتطوير في المستقبل.

وتتضمن المبادرات الجديدة التي أطلقها محمد سعيد الشحي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري والتقني، المساعد الإحصائي الناطق.

وهو عبارة عن وحدة ذكاء اصطناعي مدمجة ضمن التطبيق الذكي لمركز الإحصاء يقوم بالتعرف إلى الأسئلة الإحصائية الصوتية وتحليلها ثم الإجابة عنها بتوفير المعلومة الإحصائية المتاحة صوتياً في حال توفرها، وفي حال عدم توفرها يقوم بتوجيه السائل إلى الروابط الموجودة على موقع المركز والمتعلقة بمواضيع إحصائية مشابهة.

إحصائي الأشياء

وتم إطلاق «إحصائي الأشياء» وهو عبارة عن وحدة ذكاء اصطناعي مدمجة ضمن التطبيق الذكي لمركز الإحصاء يقوم بالتعرف إلى الأشياء والأجسام وتحليل مكوناتها ثم توفير المعلومات الإحصائية المتاحة عن تلك المكونات المعرفة في حال توفرها، فعلى سبيل المثال في حال تصوير شجرة يقوم النظام بعرض الإحصاءات المتعلقة كالإحصاءات البيئية والزراعية مستخدماً تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المبادرات أيضاً تطبيق التعلم الآلي (Machine Learning) من خلال بناء البيانات المفضلة للمستخدم.

وهو عبارة عن وحدة ذكاء اصطناعي متكاملة ضمن التطبيق الذكي للمركز، يقوم بتحليل سلوك مستخدمي التطبيقات الذكية وبيانات تسجيلهم ثم بناء ملف البيانات المفضلة لكل مستخدم بحسب المواضيع المرتبطة بملفه واقتراح المعلومات الإحصائية وإرسال التنبيهات حول المواد الجديدة المشمولة ضمن نطاق اهتمامه حال توفرها.

التعرف إلى الباحثين

كما تم عرض مبادرة خاصية التعرف إلى الباحثين، وهي عبارة عن وحدة ذكاء اصطناعي ضمن التطبيق الذكي للمركز، تتيح التعرف إلى الباحثين الميدانيين لدى زيارتهم للمنازل والشركات وذلك لحفظ أمن المجتمع وطمأنتهم، حيث يستطيع المستخدم استخدام هذه الوحدة بتصوير وجه الباحث الميداني ليقوم النظام بالتعرف إليه والتأكد من ارتباطه بالمركز وأن المسح قيد الإجراء وغيره من البيانات التي تخص المشروع مستخدماً تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقام المركز أمس بعرض برنامج العمل الإحصائي الذكي وهو نظام إحصائي إلكتروني مركزي، يهدف إلى تبسيط وأتمتة كل مراحل العمليات والإجراءات الإحصائية في إمارة أبوظبي.

والمتمثلة في جمع وبناء ونشر الإحصاءات الرسمية، فمن خلاله ستتم عمليات تنسيق وتنظيم وإعداد ونشر الإحصاءات الرسمية في الإمارة بالمشاركة مع الجهات الحكومية المختلفة وتطوير السجلات الإحصائية الإدارية الخاصة بها بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية، وبما يضمن إصدار الإحصاءات الرسمية لمستخدمي البيانات الإحصائية في الوقت المناسب وتلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين بفاعلية وكفاءة.

أتمتة العمليات

واستعرض نظام مشروع أتمتة العمليات الإحصائية والذي يتضمن: تحديد الاحتياجات والتصميم، وبناء أنظمة وأدوات جمع البيانات، وجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ونشرها ومن ثم تقييمها، كما يتضمن اختيار العينات وربطها بالمناطق الجغرافية وإسنادها للباحثين ومراقبة العمل الميداني وتقسيم مناطق العد والمناطق الفرعية، ويتكامل مع محرك المسوح الإحصائية.