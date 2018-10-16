«الاقتصاد» تطلق تطبيق «المسؤولية المجتمعية للشركات»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الاقتصاد عبر منصتها ضمن جناح الحكومة الاتحادية في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» التطبيق الذكي «للمسؤولية المجتمعية للشركات»، الذي يقدم خدمات ومعلومات متكاملة حول البرامج المعتمدة للمسؤولية المجتمعية في الدولة. حضر الإطلاق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وعرضت الوزارة خلال مشاركتها في المعرض عدداً من تطبيقاتها الذكية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، إلى جانب التعريف بباقة من الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي الرسميين.

وقال المنصوري إن أسبوع جيتكس للتقنية بات يمثل مظلة رائدة وذات سمعة عالمية بارزة لاستعراض آخر المستجدات والاتجاهات في عالم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ما يجعله منصة مثالية لوزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية في الدولة، لإطلاق مبادراتها واستعراض جهودها المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا في تطوير خدماتها بما يتماشى مع محددات رؤية الإمارات 2021 ويدعم التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الحكومة الذكية.

وأضاف أن مشاركة وزارة الاقتصاد تسلط الضوء على جهودها المتواصلة في تعزيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا وتطوير مناخ الاقتصاد الرقمي، بما يدعم رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

مشيراً إلى أن إطلاق تطبيق «المسؤولية المجتمعية للشركات» يمثل إضافة مهمة لبيئة التطبيقات والخدمات الذكية في الوزارة، حيث يسهم في تطوير منظومة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ويصب في دعم جهود التنمية المستدامة في الدولة.

وأوضح أن منصة وزارة الاقتصاد تعرض خلال أيام المعرض مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات الذكية الأخرى، من أبرزها تطبيق «اللوحة الإلكترونية للعلاقات التجارية» الذي يوفر معلومات شاملة عن علاقات التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم بما يخدم البيئة التقنية والمعرفية للتجارة والاستثمار في الدولة، وكذلك تطبيق «الزائر السعيد» الذي يهدف إلى الارتقاء بتجربة زائري الدولة والتعريف بالمقاصد السياحية المتنوعة في الإمارات.

هيئة الأوراق

كما تفقد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، منصة الهيئة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، حيث تشارك الهيئة ضمن منصة الجهات الحكومية الاتحادية التي تجمع العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية.

وقال المنصوري إن مشاركة الهيئة تندرج ضمن التزامها بتطوير البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها من خلال استخدام تقنيات المعلومات لتوفير حلول ذكية تتسم بالسرعة والكفاءة، وتعزيز التواصل الفعال مع المستثمرين والمتعاملين، والارتقاء بمستوى الوعي الاستثماري في الأسواق.