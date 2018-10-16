«طرق دبي» تطلق مبادرة «محبوب» في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مبادرة متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي أطلقت عليها اسم (محبوب) وذلك على هامش مشاركتها في جيتكس.

وقال محمد الخيّاط، مدير إدارة الخدمات الذكية في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات إن مبادرة (محبوب) هي عبارة عن نظام محادثة آلي بين الهيئة ومتعامليها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضح : «يستخدم (محبوب) تقنية الذكاء الاصطناعي في تمكين المتعاملين من التواصل مع الهيئة عن طريق المحادثة الآلية".

وأضاف:»تتوفر في النظام اللغتان العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما يشمل حوالي (90) خدمة استعلامية وتفاعلية