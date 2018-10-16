«هيوليت» تنضم إلى مركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت

المصدر: دبي - البيان

رحّبت مدينة دبي للإنترنت بانضمام شركة هيوليت باكارد إنتربرايز HPE إلى مركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت، وهو مركز يمتد على مساحة 1.8 مليون قدم مربعة، يكرس دبي وجهةً رائدةً للأعمال والابتكار واستقبال المواهب الإبداعية.

ويقع مركز الابتكار في قلب مدينة دبي للإنترنت، وسيوفر مجتمعاً حيوياً للمتخصصين في التكنولوجيا والمبدعين ذوي الطموحات، ورواد الأعمال، والمحترفين في مجالات الأعمال، والجهات ذات العلاقة سواء من داخل البلد أو خارجها، حيث يوفر المقومات التي يحتاجونها للنمو والازدهار. ويتألف المركز من مساحات تجارية، وأماكن عمل مشتركة، تؤمن كلها نمط حياة يعزز المكان وجهةً للأعمال. ويشكل مركز الابتكار شاهداً بارزاً على النمو والنجاح الذي حققته مدينة دبي للإنترنت، كونها مسرعاً رائداً للابتكار والرقمنة والنمو، حيث سيمكّن المركز مدينة دبي للإنترنت من تعزيز جهودها في تحويل استراتيجية دبي للابتكار إلى واقع ملموس، ويساعد مدينة دبي للإنترنت على تحقيق رؤيتها في أن تكون من أكثر الأماكن استعداداً للمستقبل في العالم.

وعقد لقاء بين المدينة والشركة بحضور مالك المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، لمجموعة تيكوم، وعمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد، وفابيو فونتانا، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، ويوهانس كوخ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفيل ديفيس، رئيس قطاع التكنولوجيا الهجينة في هيوليت باكارد إنتربرايز.

وقال عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد: «يمثل مركز الابتكار الخطوة الصائبة في الاتجاه الصحيح لمدينة دبي للإنترنت، وسوف نعتمد على النجاحات الكبيرة التي حققناها على مدى السنوات الماضية من أجل تطوير مجتمعات أعمال مزدهرة للشركات المحلية والإقليمية والدولية. لقد أسهمت شراكتنا مع هيوليت باكارد إنتربرايز بشكل كبير في تطوير الصناعة بالمنطقة، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز القطاع من خلال التعاون والعمل المشترك. ويأتي افتتاح مقرها الإقليمي ضمن مجمعنا خطوة ملائمة وفي الوقت المناسب، ما سيساعدنا في الارتقاء بعالم الابتكار في المنطقة».

وقال فابيو فونتانا، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة هيوليت باكارد إنتربرايز: «تعتزم هيوليت باكارد إنتربرايز التوسع في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال افتتاح مقرها الرئيس الجديد بمنطقة الشرق الأوسط في مركز الابتكار بمدينة دبي للإنترنت. ويمثل ذلك شاهداً بارزاً على التزام الشركة بمنطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات. وانطلاقاً من دورها الجوهري في تأسيس وادي السيليكون، وبوصفها شركة تحتضن الابتكار قيمةً أساسيةً لأعمالها، تثمّن هيوليت باكارد إنتربرايز عالياً قيمة التعاون والعمل المشترك مع مجتمعات الابتكار المحلية سعياً لتطوير الحلول التي تحدث تغييراً إيجابياً في حياة البشر وأعمالهم».