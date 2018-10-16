«لمسة» ضمن أقوى 10 شركات ناشئة في المنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

حلت شركة «لمسة» المطورة لأكبر تطبيق تعليمي وترفيهي للأطفال في العالم العربي بمركز متقدم بين الشركات العشر الأوائل ضمن قائمة «أقوى 100 شركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2018»، بحسب التصنيف الصادر عن فوربس الشرق الأوسط.

والذي يضم الشركات التي تقدم حلولاً مبتكرة، لمعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال والمستهلكين. وحلت «لمسة» في المركز الثامن محققة قفزة كبيرة من المركز 52 الذي سجلته العام الماضي، في خطوة تؤكد نجاحها في توسيع أعمالها واستقطاب تمويلات استثمارية جديدة من مستثمرين محليين وأجانب يركزون على تقديم الدعم والمساهمة في شركات توفر أعمالاً مبتكرة. ونجحت «لمسة» في تحقيق انتشار واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة في الإمارات والسعودية ومصر، حيث قام بتحميل التطبيق حتى اليوم أكثر من 15 مليون مستخدم حول العالم.