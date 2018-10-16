«جمارك أبوظبي» تطور حلاً رقمياً للتجارة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، عن النافذة الإلكترونية الواحدة «ممر» والتي ستسهّل النشاط التجاري عبر المنافذ البحرية أولاً ثم سيتم تطبيق العمل به في المنافذ البرية والجوية والبريد في إمارة أبوظبي بالشراكة مع «شركة بوابة المقطع ذ م م»، التابعة لـ «موانئ أبوظبي».

جاء الإعلان عن المنصة الإلكترونية الجديدة خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2018» والمنعقد في مركز دبي التجاري العالمي. وجاءت هذه الشراكة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعماً للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. وفي خطوة غير مسبوقة على مستوى الدولة، تستخدم منصة «ممر» المزايا المختلفة للخدمات الإلكترونية التي توفرها كل من جمارك أبوظبي ونظام مجتمع الموانىء، مما يتيح سهولة تبادل جميع الواردات والصادرات والشحنات العابرة، بالإضافة إلى دفع الرسوم الجمركية لجميع أنواع الشحن، البري والجوي والبحري على حد السواء. ويهدف هذا النظام إلى زيادة مستوى الشفافية.