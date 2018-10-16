«الواحة كابيتال» تستحوذ على حصة في «بتروناش القابضة» بقيمة 324 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

استحوذت الواحة كابيتال، وهي شركة استثمارية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على حصة أقلية في شركة بتروناش القابضة، وهي شركة صناعية عالمية، تعمل في مجال خدمات حقول النفط. وتبلغ قيمة الصفقة 324 مليون درهم.

وتتضمن الصفقة خيارات عدة لزيادة حصة الواحة كابيتال في بتروناش لغاية 50%. وكونها جزءاً من هذه الصفقة ستقيم بتروناش مراكز بحث وتطوير في تشيناي بالهند والدمام بالسعودية لدفع عجلة الابتكار والتكامل التكنولوجي، وذلك بهدف توسيع نطاق خدمات وخطوط إنتاج الشركة وزيادة قاعدة عملائها.

وبتروناش هي إحدى الشركات المتخصصة في توفير حزم المعدات لمواقع الآبار، وأنظمة حقن المواد الكيميائية، وأنظمة التحكم في المنابع لقطاع النفط والغاز. كما أن الشركة التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، هي أحد مصنعي المعدات المتخصصة لحقول النفط، وذلك في مصانعها في دبي وهيوستن والدمام.

وقال مايكل راينز الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: تتسم أعمال شركة بتروناش بالتكامل، وليس لدينا أدنى شك في إمكانية تحقيق الشركة المزيد من النمو. وتبلغ العائدات المتوقعة للشركة في 2018 نحو 200 مليون د