الشركاء المتحدون للاستثمار: استراتيجيات مُشجّعة للشركات الصغيرة بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أكد تقرير أصدرته شركة «الشركاء المتحدون للاستثمار» أنه مع استمرار الجهود الرامية إلى تحفيز مسار النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ التركيز يتحول الآن نحو الاستراتيجيات المُشجّعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في محاولة لتسريع النمو. وتبنت الشركة في تقريرها بعنوان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات السوق المتوسطة، وجهة نظر إيجابية للنمو الاقتصادي الإقليمي.

واعتبر التقرير 2017 عاماً بارزاً بالنسبة لمنظومة المشاريع الجديدة في المنطقة وهو اتجاه استمر في تسارعه إلى 2018. ولدى المنطقة حالياً أكبر عدد من أصحاب الأعمال الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً أو ما يسمى «أصحاب المشاريع من جيل الألفية» مع تصدُّر الإمارات بنسبة تبلغ الـ 42% من الشركات الجديدة تليها مصر بنسبة 12%.

وعلى الرغم من الدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحسن الاقتصادي للمنطقة، لا تزال معظم الشركات الناشئة تواجه تحديات مثل قدرتها على الاقتراض من المؤسسات المالية، بالإضافة إلى الجدارة الائتمانية، وتوافر أدوات تقاسم المخاطر. وتخصص البنوك الخليجية حالياً 2% من قروضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مقارنة مع 13% في باقي الشرق الأوسط.