«آي بي غلوبال»: الإمارات الوجهة الأولى الجاذبة للاستثمارات في العالم

المصدر: دبي - البيان

تصدرت الإمارات الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات لعام 2018، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «آي بي غلوبال» العالمية للاستشارات العقارية. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها الإمارات الوجهات الجاذبة للاستثمارات منذ أن بدأت «آي بي غلوبال» إجراء الدراسة في عام 2016، حيث كانت الصدارة في نسختي 2016 و2017 على التوالي من نصيب هونغ كونغ.

وتعتمد فكرة الدراسة على إجراء استبيان بين عينة ضخمة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم وتوجيه أسئلة إليهم عن خططهم الاستثمارية ووجهاتهم المفضلة للاستثمار خلال الـ12 شهراً المقبلة. وانحصرت الخيارات التي طرحها استفتاء هذا العام على أفراد العينة في 4 وجهات، هي: الإمارات، المملكة المتحدة، هونغ كونغ، وجنوب أفريقيا.