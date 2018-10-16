«دبي للثقافة» تتفاعل مع متعامليها

تشارك هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب، في أسبوع جيتكس للتقنية «جيتكس 2018».

وتقوم الهيئة خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي الذي يستقطب نخبة الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا من شتى أنحاء العالم، بتسليط الضوء على مجموعة الخدمات والحلول الرقمية التي توفرها لمتعامليها في مختلف الخدمات والفعاليات والأنشطة التي تنظمها على مدار العام.

ومن خلال جناحها، سيتمكن الزوار من التعرف إلى «تطبيق دبي للثقافة» وتطبيق المكتبات العامة، إضافة إلى تطبيق منصة كريتوبيا.