مبادرات تقنية لـ«تنمية المجتمع»

كشفت «وزارة تنمية المجتمع» عن 3 إنجازات كبيرة ومبادرات تقنية نوعية عرضتها مؤخراً خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018».

حيث استعانت بها الوزارة في سبيل تطوير قاعدة بياناتها الذكية والارتقاء ببُنيتها التحتية التكنولوجية وإثراء ممارساتها المبتكرة بأفكار مُتطوّرة تعزز التوجّه لتحقيق رسالة الوزارة الاجتماعية، بما يدعم «أسرة متماسكة ومجتمعاً متلاحماً». وأوضح سعيد عبدالله، المستشار التقني بوزارة تنمية المجتمع، أن الوزارة تقوم بدمج أنظمتها بنظام إدارة علاقة المتعاملين الموحد، والمرتكز على تقنية بلوك تشين والذكاء الاصطناعي، المبنية على قاعدة البيانات الضخمة، وذلك لتسهيل إجراءات العمل والتواصل بين الموظف والمستفيد، كما يتيح النظام التكامل مع الأنظمة الحكومية بصورة أفضل.