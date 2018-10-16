«الشايع» تعتمد على حلول «أوراكل» لتنجز تحولها الرقمي

دبي - البيان

اختارت شركة الشايع، حلول شركة Oracle «أوراكل» لتكون قاعدة لها في عملية التحول الرقمي لرفع كفاءتها التشغيلية وإرساء أسس لنموها المستقبلي وتعزيز قدرتها على الابتكار. ويتيح التحول الرقمي للشركة دعم شركائها بأفضل الممارسات والتقنيات في قطاع التجزئة لترتقي بمستوى خدمة المستهلكين على امتداد مختلف العلامات التجارية العالمية للشركة فتصبح أسرع استجابة وقدرة على منحهم الاهتمام الشخصي اللازم.

تعمل شركة الشايع منذ أكثر من 30 عاماً في مختلف قطاعات تجارة التجزئة وتدير اليوم امتيازات لنحو 90 علامة تجارية عالمية من أشهر العلامات التجارية في العالم. وتنتشر العلامات التجارية على نطاق واسع، إذ يصل عدد المتاجر التابعة لشركة الشايع إلى أكثر من 4000 متجر، وتعمل مع نحو 53 ألف شريك أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وأوروبا.

وكي تتمكن شركة الشايع من تبسيط تفاعلها مع العملاء عبر مختلف قنوات الاتصال وتعزيز ولائهم لعلامتها التجارية، ستعمل على نشر مجموعة متكاملة من نظم Oracle لتجارة التجزئة، مثل منصة Oracle كخدمة وتطبيقات Oracle السحابية، وستوفر Oracle هذه النظم من خلال حلول البنية التحتية لسحابة Oracle.

وأوضح ستيف مارستون، رئيس قسم تقنية المعلومات في شركة الشايع: «لدى شركة Oracle خبرة واسعة لا مثيل لها في تقديم الحلول لقطاع التجزئة، وهو ما دعانا لاختيارها لتكون شريكاً رئيساً في رحلة تحولنا الرقمي. والواقع أن تعاوننا مع Oracle يمتد لأعوام طويلة خلت، ويسرنا أن نوسع نطاق شراكتنا معها لترقية عملياتنا وتطوير فرق عملنا وتعزيز نمونا المستقبلي وتوسيع نطاق أساليب تفاعلنا مع عملائنا عبر قنوات متعددة».

وستعمل شركة الشايع بالتعاون مع قسم خدمات الاستشارات في Oracle على نشر تطبيقات Oracle وخدماتها السحابية في مختلف أقسام أعمالها، وسيمكن ذلك شركاء الشايع من تخصيص تجربة المستهلك وتعميق ولائه للعلامة التجارية عبر أدوات جديدة لإدارة علاقات العملاء، وستعمل الترقية إلى النظم المتطورة لإدارة التشغيل وإدارة الشؤون المالية على تسريع وتيرة نمو شركة الشايع وتدعم توسعها.