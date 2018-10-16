نظام ذكي في «الموانئ والجمارك»

شهدت منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إقبالاً كبيراً وحظيت مشاريع سلطة مدينة دبي الملاحية و«دوتك» الذراع التقني للمؤسسة، ودائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» في منصة المؤسسة باهتمام الزوار.

وعرضت «دوتك» مشروعاً مميزاً يهدف إلى دعم حركة التجارة الخارجية هو نظام «ناو» المنصة الذكية لحجز عمليات الشحن البحري بالسفن الخشبية في خور دبي، حيث يمكن التجار من البحث عن السفن الخشبية والحجز لنقل شحناتهم عليها من خلال تطبيق واحد سهل الاستخدام، وقد تم اختيار النظام في مبادرة (X10) والتي تهدف لتطبيق دبي ما سيطبقه العالم بعد عشر سنوات.