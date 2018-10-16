غرفة الشارقة تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المغرب

المصدر: الشارقة ــ البيان

بحث وفد رسمي وتجاري من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة طنجة تطوان الحسيمة في المملكة المغربية، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في مجالات اقتصادية متنوعة.

واستعرضت الغرفة خلال بعثة رسمية وتجارية، نظمتها إلى مدينة طنجة في شمال المغرب، بناء على دعوة من «غرفة تطوان»، فرص وإمكانات الاستثمار المتبادل في القطاعات الحيوية، التي تمتلك فيها الشارقة والمغرب إمكانات كبيرة وقدرات تنافسية عالية، بما يخدم مصالح الطرفين المشتركة ونمو الأعمال في مختلف المجالات الرئيسية التي تُشكّل ركائز لنمو الاقتصاد لدى الجانبين.

والتقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة رئيس البعثة، خلال الزيارة، محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبنظيره عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، حيث بحث الجانبان سبل تشجيع مجتمع الأعمال في الشارقة على الاستثمار في مجالات اقتصادية عدة.

وأكد العويس خلال اللقاء، أن التكامل الاقتصادي والتجاري بات مطلباً أساسياً لجميع الاقتصادات الراغبة في الاستفادة من الفرص العالمية في عالم الأعمال، مُبدياً انفتاح غرفة الشارقة على التعاون التام مع مجتمع الأعمال في طنجة، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

وبما يُسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الإمارات بشقيقتها المغرب بوجه عام، وإمارة الشارقة والمملكة المغربية بوجه خاص، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بترسيخ قواعد وأسس العمل المشترك في المحيطين العربي والإسلامي وتعزيز علاقات الشارقة على مختلف المستويات مع الأشقاء العرب.

مذكرة

شهدت الزيارة التي استمرت على مدى يومين، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين غرفة الشارقة وغرفة طنجة، وجولات ميدانية على عدد من كبرى المنشآت الصناعية والاقتصادية بمدينة طنجة، تعرّف خلالها الوفد عن قرب على فرص الاستثمار وتبادل الخبرات.