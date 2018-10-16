زوار «جيتكس» يقفزون بالمظلة من برج خليفة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كثيرون يتوقون ويتمنون صعود برج خليفة الأعلى في العالم، وهو ما حرصت على تحقيقه شركة «اتش تي سي» أمام آلاف الزوار في «أسبوع جيتكس للتقية 2018»، حيث عرضت الشركة على زوار جناحها فرصة القفز المظلي الافتراضي من أعلى قمة برج خليفة، عبر ارتداء نظارة الواقع الافتراضي.

تحمل التجربة اسم «مهمة 828» والرقم يحاكي تجربة تسلق ناطحة السحاب، التي يبلغ ارتفاعها 828 متراً إلى قمة البرج – أعلى نقطة في الأيقونة العالمية - وتقدم التجربة للزوار فرصة غير مسبوقة لاختبار التواجد في أعلى قمة بالبرج، ومن ثم القفز بالمظلة وصولاً إلى "نافورة دبي". ويمكن اختبار تجربة "مهمة 828" عبر منصات للواقع الافتراضي في معرض جيتكس.

وتم تحسين تجربة «مهمة 828» باستخدام نظام HTC Vive Pro الذي يعد أقوى منظومة للواقع الافتراضي، مع تقنية التجاوب باللمس بالتردد المنخفض، والتي تصدر اهتزازات وحركات متوافقة مع محتوى بيئة الواقع الافتراضي التي يختبرها المستخدم، وتقدم هذه التحسينات للزوار فرصة اختبار تجربة استثنائية، تحاكي الواقع بشكل مذهل، مع منصة للحركة ضمن نطاق معين تحاكي أثر الرياح، مع مشاهد الواقع الافتراضي ذات الدقة الفائقة.