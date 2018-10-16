معرض الفرانشايز 2018 ينطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان

تنطلق اليوم فعاليات الدورة السادسة من معرض الفرانشايز العالمي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على مدار يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويستقطب المعرض هذا العام عدداً من الجهات الحكومية مثل وزارة الاقتصاد ممثلة بالبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب نخبة من المختصين والخبراء من القطاعات التجارية والاقتصادية، والعلامات التجارية الكبرى من داخل الدولة وخارجها.

ويهدف معرض الفرانشايز 2018 إلى تسليط الضوء على قطاع حقوق الامتياز التجاري، الذي يعد قطاعاً واعداً نظراً لمكانته منصة تنافسية فعّالة وأداة عمل رئيسية بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وسيتيح المعرض فرصة لأصحاب العلامات التجارية والشركات لعرض مفاهيم الأعمال الخاصة بهم أمام أكثر من 3000 زائر من 16 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد كبير من الخبراء المحليين والدوليين.

ويفتح المعرض المجال أمام رواد الأعمال المحليين والعالميين للتعرف عن كثب على أبرز العلامات التجارية من شتى أرجاء العالم.