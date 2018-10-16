«المكتب الإعلامي بالشارقة» يطلق منصة الإعلام الذكي

المصدر: دبي - البيان

أطلق الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أمس الاثنين خلال أسبوع جيتكس للتقنية «منصة الإعلام الذكي» المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يتبناه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويترجم توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتأتي أهمية هذه المنصة ترسيخاً لمرتكزات العمل في إمارة الشارقة، التي تحرص على بناء كفاءات إعلامية متميزة، وتعزيز مستوى الخطاب الإعلامي مع الجمهور والعمل بروح الفريق الواحد.

حضر الإطلاق الشيخ خالد بن أحمد القاسمي المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والمهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، وسلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي بالشارقة وعبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام اتصالات (المناطق الشمالية بالدولة)، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وخليفة الشيباني مدير عام «وقاية». وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: إن ما يميز «منصة الإعلام الذكي» توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي لتكون إمارة الشارقة السباقة في قيادة إعلام المستقبل وإدارته وتنظيمه، وهو ما يحاكي توجهات دولة الإمارات، التي تعد نموذجاً يحتذى في العمل والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي.