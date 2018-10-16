«تشيسترتنس»: توقّع تسليم 10 آلاف وحدة سكنية بدبي في 2018

المصدر: دبي- البيان

من المتوقع أن يتم تسليم 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في مدينة دبي هذا العام بالإضافة إلى 70 ألف وحدة إضافية قبل انطلاق معرض إكسبو دبي 2020 وفقاً لتقرير جديد أصدرته شركة تشيسترتنس في قطاع الخدمات العقارية يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثالث من العام.

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط إيجارات الشقق والفلل في المدينة خلال الربع الثالث بنسبة 4٪ و3٪ على التوالي، بينما انخفضت أسعار مبيعات الشقق والفلل بنسبة 6٪. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لنهاية العام 2019.

وقالت إيفانا غازيفودا فوسينيك، مدير خدمات الاستشارات والتقييم والعمليات الاستشارية في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يتوقع أن يستمر أداء القطاع العقاري على هذا النحو لغاية نهاية هذا العام