«أبوظبي للإسكان» توظف أفضل التقنيات في تطبيقاتها

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان النسخة المحدثة من تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين من خلال توظيف أفضل التقنيات المبتكرة التي تتسم بالكفاءة والسرعة والاستباقية.

وذلك على هامش مشاركتها، ضمن جناح حكومة أبوظبي، في جيتكس. ويتيح تطبيق الهيئة، لمواطني إمارة أبوظبي، تقديم طلباتهم للخدمات الإسكانية رقمياً عبر الهواتف والألواح الذكية، وكذلك توفير معلومات مفصلة عن خدماتها، ومن أبرز الخدمات والخصائص التي تتيحها النسخة المحدثة للتطبيق: الاستعلام عن حالة القرض، وحاسبة القروض، وخدمة مستشارك، وخاصية قسيمتي، كما تم تحديث خاصية الاستعلام عن حالة الطلب.