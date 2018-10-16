إعلان جدول أعمال قمة وجوائز سعادة المتعاملين 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت القمة الأولى لجوائز سعادة المتعاملين في دبي، التي تقام في فندق إتش بعد غد عن جدول الأعمال والفعاليات النهائي.

ومن المقرر أن يحضر القمة أكثر من 20 من القادة والخبراء المحليين والدوليين في قطاعات اقتصادية عدة من بينها قطاع الضيافة، والترفيه، والاستشارات، والتقنية، والقطاع العقاري، والاتصالات، وتجارة التجزئة، والقطاعات المصرفية لبدء مناقشات جادة حول جوهر وأهمية مبادئ سعادة المتعاملين، وذلك أمام جمهور المشاركين في القمة والخبراء في مجال خدمة المتعاملين والعمليات والمسؤولين التنفيذيين في إدارة التسويق والمبيعات.

وتناقش القمة «تطوير أسس سعادة المتعاملين»، وتستعرض جلسات القمة والمتحدثين والكلمات الرئيسة واللجان المنعقدة عن أفضل اتجاهات تجارب إسعاد المتعاملين، كما ستناقش أحدث الأبحاث في هذا المجال، وتستكشف آخر الفرص التي تمهد الطريق واسعاً أمام تعزيز رؤية إمارة دبي وتحقيق أهدافها للسعادة لعام 2020، بمشاركة فعالة ودعم متميز من القطاع الخاص.

ويتضمن جدول أعمال القمة عدداً من الكلمات الرئيسية ومداخلات المتحدثين ومناقشات المائدة المستديرة.