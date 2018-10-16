غرفة دبي تعزز مفهوم مجتمع الأعمال الذكي

المصدر: دبي – البيان

استعرضت غرفة تجارة وصناعة دبي أبرز خدماتها ومبادراتها الذكية المقدمة للعملاء من زوار مراكز خدماتها والتي توفر على مجتمع الأعمال وأعضاء الغرفة الكثير من الوقت والجهد، وذلك خلال مشاركتها في جيتكس.

وأكد حمد بو عميم، مدير عام غرفة دبي التزام الغرفة بتعزيز تحول مجتمع أعمالها إلى مجتمع ذكي ومتطور والحرص على تسهيل حصول عملائها على الخدمات بسهولة ويسر، لافتاً إلى أن الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة لا تعكس فقط سهولة في تقديم الخدمات حيث إنها تمثل كذلك أسلوب جذب لشركات عالمية تتطلع لأن تكون بيئة الأعمال مواكبةً لطموحاتها وتوسعاتها.