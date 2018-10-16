«درون» من شرطة دبي

عرضت منصة القيادة العامة لشرطة دبي، خلال اليوم الثاني لأسبوع جيتكس للتقنية 2018، أبرز مشروعاتها وابتكاراتها الجديدة، إلى جانب العديد من الخدمات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة والمتطورة، التي تخدم توجهات شرطة دبي المستقبلية وترتقي بمستوى الخدمات لجمهور المتعاملين. وكشفت شرطة دبي عن طائرة بدون طيار تعمل بنظام Tethered indigo، وتتميز بقدرتها على التحليق دون انقطاع، وسهولة التنقل والاستخدام في دقائق عدة.

وأوضح النقيب ياسر الكمدة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن طائرة «الدرون» تدعم مبادرة «دبي X10»، ويمكن الاستفادة منها في تغذية المناطق الحساسة، وفي الإنقاذ البحري وتأمين الحدود البرية، عدا عن استخداماتها في الفعاليات والمناسبات.